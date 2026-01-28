 المجلس الوطني الفلسطيني: فتح معبر رفح يجب أن يكون من استحقاقات المرحلة الثانية لتحقيق سيادتنا - بوابة الشروق
الأربعاء 28 يناير 2026
المجلس الوطني الفلسطيني: فتح معبر رفح يجب أن يكون من استحقاقات المرحلة الثانية لتحقيق سيادتنا


نشر في: الأربعاء 28 يناير 2026 - 8:49 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 يناير 2026 - 8:50 م

قال شفيق التلولي عضو المجلس الوطني الفلسطيني، إنّ ملف فتح معبر رفح يبدو أنه يقترب من مرحلة حاسمة بعد فترة طويلة من الأزمة والمراوغات الإسرائيلية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي خالد عاشور، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الاستعدادات جارية وفق الترتيبات التي تريدها أولا مصر، والسلطة الفلسطينية، وفقًا لاتفاقية المعابر الموقعة عام 2005، والتي تنص على أن يكون المعبر فلسطينيًا-مصريًا برعاية دولية وأوروبية كما كان الأمر في السابق.

وأشار إلى وجود خشية من أن تستمر السياسة الإسرائيلية في استخدام المعبر كأداة للابتزاز السياسي والأمني، أو أن يتم فتحه بطرق متقطعة ومحاولات تعطيل متكررة، كما كان يحدث في السابق.

وأكد التلولي أن فتح المعبر ينبغي أن يكون من استحقاقات المرحلة الثانية، وهو ما نصت عليه الاتفاقيات الموقعة، إلا أن حكومة الاحتلال لم تلتزم بذلك خلال المرحلة الأولى.

وأوضح، أن مصر تعتبر شريكًا أساسيًا للقضية الفلسطينية وليست مجرد وسيط، وأن الضغوط الإقليمية والدولية كافة موجهة لضمان التزام حكومة الاحتلال، رغم اشتراطات نتنياهو المتكررة ومحاولاته لإطالة أمد التلكؤ في تنفيذ هذه الالتزامات.

