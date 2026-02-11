ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن ديفيد ألابا يعاني من قلة المشاركة مع ريال مدريد تحت قيادة المدير الفني ألفارو أربيلوا، رغم جاهزيته البدنية وعودته من الإصابة منتصف ديسمبر الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن ألابا شارك في أربع مباريات فقط من أصل سبع خاضها الفريق تحت قيادة أربيلوا، وبمعدل لعب لم يتجاوز 50 دقيقة، وهو ما أثار إحباط اللاعب واستياءه داخل غرفة الملابس.

وأشارت الصحيفة إلى أن ألابا لا يفهم سبب تجاهل أربيلوا له، رغم المعاناة الدفاعية المستمرة التي يعانيها الفريق، في وقت كان فيه زميله داني كارفاخال قد أبدى استياءً مشابهًا سابقًا بسبب قلة دقائق اللعب.

وتأتي هذه الأزمة بعد فترة شهد فيها ريال مدريد اضطرابات داخل غرفة الملابس خلال فترة تولي تشابي ألونسو، قبل أن يتولى أربيلوا القيادة الفنية للفريق.