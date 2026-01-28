أحمد موسى: قضاة مصر سند للدولة ولا يتدخل أحد في عملهم

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قضاة مصر دائمًا ما يمثلون سندًا للدولة وقيادتها وشعبها، وهو أمر معهود بهم.

وأضاف خلال برنامجه «على مسئوليتي» عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الشعب المصري بأكمله ينحاز للقضاء، باعتبار أنهم من نسيج الشعب، مؤكدا أنه لا أحد يجور على حق القاضي ولا يتدخل في عمله.

وأشار إلى أن أحكام القضاء بعيدة كل البعد عن الأهواء، لكنها تكون وفقًا الأوراق والأدلة والحقائق التي أمامهم باعتبار أنهم سيسألون عن ذلك.

وشدد موسى، على أن القاضي لا يمكن أن يرضي طرفًا على حساب آخر، موجهًا الشكر لمجلس القضاء الأعلى بعد بيانه الصادر اليوم.

وفي وقت سابق من اليوم، انعقد مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي عاصم الغايش رئيس محكمة النقض، بدار القضاء العالي، في لقاء موسع مع مجلس إدارة نادي قضاة مصر ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم، لاستعراض ما أثير مؤخراً بشأن تعيينات أعضاء النيابة العامة.

وأكد المجلس في بيان منذ قليل، إجماع المجتمعين على أن مجلس القضاء الأعلى هو المختص وفقاً لنصوص الدستور والقانون والمواثيق الدولية بكل ما يتعلق بشئون تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقياتهم بنحو يتوافق تماماً مع توجهات رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

وأضاف المجلس أن قضاة مصر يقفون سنداً وظهيراً لرئيس الجمهورية في سعيه لدولة القانون والمؤسسات، وأنه سيتم البدء في إجراءات تعيين الدفعات على أساس من ذلك وبما يكفل زيادة أعداد المقبولين بالنيابة العامة.

وأكد المجلس أن الحاضرون في الاجتماع وافقوا على تعليق الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية.