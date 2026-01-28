مستشار خامنئي: أي عمل عسكري أمريكي سيدفع إيران إلى استهداف واشنطن وتل أبيب ومن يدعمهما

قال علي شمخاني، المستشار السياسي للمرشد الإيراني علي خامنئي، في منشور عبر ‌منصة "إكس"، الأربعاء، إن أي عمل عسكري أمريكي سيقابله استهداف إيران للولايات المتحدة، وإسرائيل، ⁠ومن يدعمهما.

وتأتي ‌تعليقات شمخاني بعد أن حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ⁠إيران، ‌على العودة ⁠إلى طاولة ⁠المفاوضات، وإبرام اتفاق بشأن الأسلحة النووية، محذراً من أن الهجوم الأمريكي التالي سيكون أسوأ، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وذكر ترامب خلال خطاب أدلى به في ‌ولاية أيوا، أن الولايات المتحدة "دمرت بالكامل القدرة النووية لإيران" خلال العملية التي نُفذت في يونيو 2025 ضد المنشآت النووية، مشيراً إلى أن الإيرانيين كانوا "على بُعد قرابة شهر من امتلاك سلاح نووي".

ولفت إلى أن "الناس كانوا ينتظرون منذ 22 عاماً تنفيذ هذه الخطوة"، وتابع: بالمناسبة، هناك أسطول جميل آخر يتجه نحو إيران الآن، وسنرى ما سيحدث.