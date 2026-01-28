معاريف: الجيش الإسرائيلي يرفع الجاهزية على الحدود الشرقية تحسبا لهجوم تقوده أذرع إيرانية

تصاعدت حالة التوتر على الحدود الشرقية لإسرائيل، في ظل تقديرات أمنية إسرائيلية تتحدث عن سيناريو "هجوم مفاجئ" تقوده أذرع إيرانية، على خلفية احتمال توجيه الولايات المتحدة ضربة عسكرية لإيران.

وبحسب تقرير لصحيفة "معاريف" العبرية، فإن الجيش رفع مستوى الجاهزية خلال الأيام الأخيرة تحسبًا لعملية محتملة تنطلق من الحدود الأردنية، في إطار تحرك لمن وصفتهم بـ"وكلاء إيران" ضد إسرائيل، بما في ذلك احتمال تسلل مسلحين عبر الحدود الشرقية.

وتقدّر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن الحوثيين من اليمن، إلى جانب جماعات مسلحة موالية لإيران من العراق وسوريا، قد يستخدمون الأراضي الأردنية كنقطة انطلاق لتنفيذ هجمات باتجاه الحدود الشرقية لإسرائيل.

ووفق التقرير، "رصدت مجندات المراقبة في الجيش الإسرائيلي مساء أمس، عشرة أشخاص مسلحين يركضون باتجاه الحدود الإسرائيلية قرب مستوطنة فاران في منطقة وادي عربة".

وعلى إثر ذلك، انتقل الجيش خلال دقائق من حالة "روتين متوتر" إلى حالة جاهزية عملياتية كاملة، شملت استدعاء واسعًا لمنظومات قتالية.

وأوضح التقرير أن الإجراءات شملت إقلاع طائرات مقاتلة ومروحيات قتالية، وتشغيل طائرات مسيّرة، إلى جانب استدعاء وحدات خاصة من الجيش الإسرائيلي، بينها سرايا نخبة جرى نقلها بمروحيات سلاح الجو، إضافة إلى استخدام مركبات عسكرية، ومشاركة مقاتلي وحدة "لوتر إيلات" التابعة لوحدات الشرطة الخاصة. كما أغلقت الشرطة شارع 90 ومداخل ومخارج مدينة إيلات باتجاه الشمال.

وبعد نحو ساعة من التوتر، تبيّن أن الحادثة لا تتعلق بمحاولة تسلل مسلحين. وذكر التقرير أن حالة الجاهزية كانت مرتفعة أيضًا على الجانب الأردني من الحدود، حيث رصد جنود أردنيون أشخاصًا يقتربون من السياج، وقدّروا أنهم خلية تهريب، وبدأوا بملاحقتهم باتجاه الحدود.

وأشار التقرير إلى أن الجانب الأردني لم يُبلِغ إسرائيل في الوقت الحقيقي بعملية المطاردة، ما أدى إلى تفسير تحركات القوات الأردنية في إسرائيل على أنها محاولة تسلل، قبل أن يتضح لاحقًا سبب الخطأ عقب التواصل بين الجانبين.

ونقلت "معاريف" عن مصدر عسكري إسرائيلي قوله إن الجيش "راضٍ عن مستوى الجاهزية وسرعة تنظيم القوات"، مضيفًا: "بالنسبة لنا، كان هذا تدريبًا على سيناريو كان الأقرب إلى حدث حقيقي"، مشيرًا إلى أن الجيش أقام خلال وقت قصير قدرات نارية وقوات انتشرت في المنطقة واستعدت لاحتمال تسلل عدد كبير من المسلحين.