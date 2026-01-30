 استطلاع: تراجع ثقة الجمهوريين في ترامب - بوابة الشروق
الجمعة 30 يناير 2026 12:53 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار حسام حسن في الإدارة الفنية للمنتخب؟
النتـائـج تصويت

استطلاع: تراجع ثقة الجمهوريين في ترامب

د ب أ
نشر في: الجمعة 30 يناير 2026 - 12:32 ص | آخر تحديث: الجمعة 30 يناير 2026 - 12:33 ص

 أظهر استطلاع جديد لمركز بيو للأبحاث أن ثقة الجمهوريين في الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انخفضت خلال العام الماضي، وأنهم أصبحوا الآن أقل  قابلية لدعم أجندته.

وفي حين  أن معظم الجمهوريين، 56%، يقولون إنهم لا يزالون يدعمون "كل" أو "معظم" خطط ترامب وسياساته، إلا أن هذه النسبة انخفضت مقارنة بنحو الثلثين بعد فترة وجيزة من توليه منصبه.

كما يظهر الاستطلاع تراجعا حادا في ثقة الجمهوريين في تمتع ترامب باللياقة العقلية للعمل كرئيس، أو احترامه للقيم الديمقراطية للبلاد، أو مراعاته للقواعد الأخلاقية في منصبه.

ويشعر حوالي 4 فقط من كل 10 جمهوريين الآن بثقة عالية في مراعاة ترامب للقواعد الأخلاقية، انخفاضا من 55% في أوائل العام الماضي.

 

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك