استطلاع: تراجع ثقة الجمهوريين في ترامب

أظهر استطلاع جديد لمركز بيو للأبحاث أن ثقة الجمهوريين في الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انخفضت خلال العام الماضي، وأنهم أصبحوا الآن أقل قابلية لدعم أجندته.

وفي حين أن معظم الجمهوريين، 56%، يقولون إنهم لا يزالون يدعمون "كل" أو "معظم" خطط ترامب وسياساته، إلا أن هذه النسبة انخفضت مقارنة بنحو الثلثين بعد فترة وجيزة من توليه منصبه.

كما يظهر الاستطلاع تراجعا حادا في ثقة الجمهوريين في تمتع ترامب باللياقة العقلية للعمل كرئيس، أو احترامه للقيم الديمقراطية للبلاد، أو مراعاته للقواعد الأخلاقية في منصبه.

ويشعر حوالي 4 فقط من كل 10 جمهوريين الآن بثقة عالية في مراعاة ترامب للقواعد الأخلاقية، انخفاضا من 55% في أوائل العام الماضي.