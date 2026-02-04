قال الدكتور محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن مجلس النواب وافق مبدئيًا على التعديلات المقترحة بشأن قانون المهن الرياضية رقم 3 لسنة 1987، وذلك خلال مناقشات الجلسة العامة للمجلس، لافتًا إلى أن الموافقة جاءت استنادًا إلى مبدأين أساسيين: عدم الانتقاص من حقوق نقابة المهن الرياضية وأعضائها، وضرورة تواكب التعديلات المقترحة مع التطور في المنظومة الرياضية.

وأضاف الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «حضرة المواطن»، على قناة «الحدث اليوم»، أمس الثلاثاء، أن القانون لم يشهد أي تعديل منذ صدوره، فيما طرأت تطورات على منظومة الرياضة في مصر، سواء في آليات العمل والاستثمار الرياضي أو منظومة الطب الرياضي، فضلاً عن تغيير مسميات كليات التربية الرياضية إلى كليات علوم الرياضة وتنوع المجالات، مما جعل من الضروري إجراء بعض التعديلات في القانون.

وأوضح أن الموافقة المبدئية جاءت على التعديلات التي طرحتها الحكومة ووزارة الشباب والرياضة وما أضافه مجلس الشيوخ والنقابة من تعديلات، وجارٍ استيفاء كل المتطلبات والمقترحات التي طرحها النواب.

ووجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الشكر لمجلس النواب على الموافقة المبدئية على مشروع القانون المقدم من الحكومة لإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

وأكد الوزير أن المشروع يهدف إلى تطوير الإطار القانوني للمجال الرياضي بما يتواكب مع التطور العلمي والمؤسسي، ويعزز الانضباط في تنظيم المهنة وعضوية النقابة، ويوضح الاختصاصات ويكفل تكامل الأدوار بين الجهات المعنية، مع شمول كل التخصصات والمسارات الأكاديمية والمهنية ذات الصلة بالرياضة.