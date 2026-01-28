ولي العهد السعودي يستقبل وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون

استقبل ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، اليوم الاربعاء، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون.

واكتفت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بالقول: "يأتي استقبال ولي العهد السعودي في الرياض اليوم الأربعاء وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون بعد أن تم توجيه الدعوة لها للمشاركة في منتدى "مستقبل العقار" الذي يعقد في العاصمة الرياض".

واعتاد المنتدى، الذي تنظم نسخته الخامسة ابتداءً من الإثنين الماضي في الرياض استقطاب شخصيات ذات ثقل سياسي مثل بيل كلنتون العام الماضي.