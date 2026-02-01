الناخبون في كوستاريكا يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد

يتوجه الناخبون في كوستاريكا إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأحد، لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

وتعتبر لورا فرنانديز، المرشحة المحافظة عن حزب الشعب السيادي الحاكم، هي الأوفر حظا للفوز في الانتخابات من بين 20 مرشحا.

وفي حال عدم حصول أي مرشح على ما لا يقل عن 40% من الأصوات في الدولة الواقعة بأمريكا الوسطى، ستجرى جولة إعادة في الخامس من أبريل المقبل.

وكانت فرنانديز (39 عاما) متقدمة بشكل ملحوظ في استطلاعات الرأي قبيل انتخابات اليوم الأحد، حيث حصلت على نحو 40% من الأصوات.

جدير بالذكر أن رئيسة ديوان الرئاسة السابقة، وعدت بفرض إجراءات صارمة ضد الجماعات الإجرامية في البلاد التي تشهد تزايدا لمعدلات الجريمة.

وجاء في المركز الثاني في استطلاعات الرأي الخبير الاقتصادي ألفارو راموس، من حزب التحرير الوطني الاشتراكي الديمقراطي، بنسبة أقل عن 10% من الأصوات.

ويشار إلى أن الرئيس الحالي رودريجو تشافيز، لا يحق له الترشح لفترة ولاية ثانية بعد انتهاء فترته الحالية التي تبلغ مدتها أربعة أعوام، بحسب دستور البلاد. وبالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، ستجرى انتخابات لاختيار أعضاء البرلمان الجديد. ويبلغ عدد الناخبين المؤهلين للتصويت نحو 7ر3 مليون شخص.

ومن المقرر أن تفتح مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي (1200 بتوقيت جرينتش) وأن تغلقها في الساعة السادسة مساء (0000 بتوقيت جرينتش). ومن المتوقع صدور النتائج الأولية ليلا أو خلال الساعات الأولى من صباح يوم غد الاثنين.

وسوف يتولى الرئيس الجديد منصبه في الثامن من مايو المقبل.