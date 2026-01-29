 حمدي قوطة ينسحب من انتخابات رئاسة الوفد - بوابة الشروق
الخميس 29 يناير 2026 1:54 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار حسام حسن في الإدارة الفنية للمنتخب؟
النتـائـج تصويت

حمدي قوطة ينسحب من انتخابات رئاسة الوفد

حمدي قوطة
حمدي قوطة
محمد الكميلي
نشر في: الخميس 29 يناير 2026 - 1:01 ص | آخر تحديث: الخميس 29 يناير 2026 - 1:01 ص

انسحب المهندس حمدى قوطة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، من سباق انتخابات رئاسة الحزب، قبل يوم من الانتخابات، التي ستجرى بمقر الحزب.

وقال مصدر بحزب الوفد، إن المهندس حمدي قوطة، أبلغ اللجنة المشرفة على الانتخابات بانسحابه من السباق، المقرر له غدا الجمعة.

وأضاف المصدر لـ "الشروق"، أن السبب الرئيسي لانسحاب قوطة من انتخابات رئاسة الوفد، هو استبعاد اللجان النوعية من كشوف الجمعية العمومية.

وبهذا تقتصر المنافسة على منصب رئيس حزب الوفد، بين الدكتور السيد البدوي، والدكتور هاني سري الدين.

وستجرى الانتخابات بشكل إلكتروني مميكن لأعضاء الجمعية العمومية، تحت إشراف قضائي، دون أي تدخل من اللجنة المشرفة أو الإدارات التنظيمية للحزب.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك