صلاح يقود ليفربول إلى ثمن نهائي دوري الأبطال بسداسية أمام كاراباج

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لتحقيق فوز كاسح على حساب كاراباج أجدام، بسداسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب «آنفيلد»، ضمن ختام منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وافتتح فلوريان فيرتز التسجيل للريدز مبكرًا في الدقيقة 15، قبل أن يعود اللاعب نفسه ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 21، ليُنهي ليفربول الشوط الأول متقدمًا بثنائية دون رد.

وفي الشوط الثاني، واصل ليفربول هيمنته، حيث سجل محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 50 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء سكنت أقصى الزاوية، ليكسر صيامه التهديفي الذي دام نحو ثلاثة أشهر.

وأضاف هوجو إيكيتيكي الهدف الرابع في الدقيقة 57، قبل أن يعزز أليكسيس ماك أليستر النتيجة بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 61، فيما اختتم فيديريكو كييزا مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف السادس في الدقيقة 90.

وبهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 18 نقطة، محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، ليحسم تأهله مباشرة إلى دور الـ16، بينما تجمد رصيد كاراباج أجدام عند 10 نقاط في المركز الثاني والعشرين.