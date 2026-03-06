قال أليكسي بوشكوف، عضو لجنة التشريع الدستوري في مجلس الاتحاد الروسي، إن الولايات المتحدة قامت بنفسها بتقويض عقوباتها ضد النفط الروسي، وذلك بشنها الحرب ضد إيران.



وأشار السيناتور إلى أن الحرب الأمريكية ضد إيران تسببت بتعطيل عبور موارد الطاقة عبر مضيق هرمز.



كتب بوشكوف على قناته في تطبيق تيلغرام: "لقد بذلت الولايات المتحدة كل ما في وسعها لوقف عبور النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز. وبذلك، قوضت عقوباتها النفطية المفروضة على روسيا".

في وقت سابق، ذكر نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن السياسيين الهنود شددوا على أن اهتمام الهند بالنفط الروسي سيزداد في ظل الوضع الراهن في الشرق الأوسط.

في 28 فبراير، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما أسفر عن أضرار وسقوط الكثير من الضحايا المدنيين، وأودى بحياة عشرات القادة الإيرانيين، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.



وتشن إيران بدورها ضربات انتقامية باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ باليستية على الأراضي الإسرائيلية، فضلا عن استهدافها منشآت عسكرية أمريكية في العديد من دول الشرق الأوسط.