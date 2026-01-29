عبد الحميد بسيوني: ناصر منسي من أفضل المهاجمين في الدوري

أكد عبد الحميد بسيوني، نجم الكرة المصرية السابق، أن ناصر منسي، مهاجم نادي الزمالك، يعد واحدًا من المهاجمين المميزين القلائل في الدوري المصري الممتاز، نظرًا لما يمتلكه من قدرات فنية وإمكانات تهديفية عالية.

وقال بسيوني، في برنامج "يا مساء الأنوار"، على قناة MBC مصر 2، إنه سبق له تدريب ناصر منسي، ويعلم جيدًا حجم الإمكانات التي يتمتع بها اللاعب.

وأضاف: "ناصر منسي يمتلك القدرات والإمكانات التي تؤهله ليصبح المهاجم الأساسي لنادي الزمالك، حال حصوله على الثقة والفرصة الكاملة للمشاركة بصفة منتظمة".

وأوضح أن ناصر منسي، في حال الاعتماد عليه بشكل مستمر، سيكون المهاجم الأول للفريق الأبيض، مؤكدًا أن اللاعب يتميز بقدرته على تسجيل الأهداف من أنصاف الفرص، وهي سمة نادرة لدى المهاجمين.

واختتم عبد الحميد بسيوني تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار اللاعب في التطور الفني ومنحه الثقة سيعود بالفائدة على الزمالك خلال المرحلة المقبلة.