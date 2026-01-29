شيخ الأزهر يستقبل الطالبة الإندونيسية «ييلي» ويمنحها فرصة استكمال دراسة الماجستير

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم بمكتبه بالمشيخة، الطالبة الإندونيسية «ييلي»، التي أعربت عن أمنيتها لقاء الإمام الأكبر خلال حفل تخرجها بجامعة الأزهر، حيث رحَّب بها وأشاد بتفوقها العلمي.

ووجَّه بمنح الطالبة فرصة استكمال دراسة الماجستير بالأزهر الشريف، دعمًا لمسيرتها العلمية، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا مشرفًا للفتاة المسلمة القادرة على الإسهام في نهضة مجتمعها من خلال العلم والمعرفة، وأن الأزهر يعوِّل على مثل هذه النماذج المتميزة في صناعة نماذج مشرفة لخريجي الأزهر يحملون رسالته الوسطية إلى بلدانهم وينشرونها في العالم أجمع، نموذجًا مشرفًا للفتاة المسلمة القادرة على الإسهام في نهضة مجتمعها من خلال العلم والمعرفة.

من جانبها، أعربت الطالبة الإندونيسية «ييلي» عن سعادتها الغامرة بلقاء الإمام الأكبر، مؤكدة أن مقابلته كانت من أمنياتها منذ التحاقها بالأزهر، وأنها لم تعد إلى بلدها منذ أربع سنوات طلبًا للعلم، مشيرة إلى أن حب القرآن الكريم راسخ في وجدانها منذ الصغر، وقد كان الدافع لاختيارها دراسة البلاغة والتخصص في علوم القرآن.