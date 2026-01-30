الجامعة العربية: حريصون على تعزيز جميع مبادرات تعزيز الحوار الثقافي

شارك الأمانة العامة لجامعة الدول العربية - إدارة الثقافة وحوار الحضارات في "اجتماع اللجنة الدائمة للثقافة العربية" المنعقد في العاصمة تونس، بحضور الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، ونخبة من أعضاء اللجنة الدائمة للثقافة العربية.

وأكد المستشار يوسف بدر مشاري مدير إدارة الثقافة وحوار الحضارات خلال كلمة الأمانة العامة التي ألقاها خلال الاجتماع، أن انعقاد هذا الاجتماع في رحاب المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، هذا الصرح العربي العريق يعكس المكانة المحورية التي تضطلع بها منظمة الألكسو في تنسيق الجهود الثقافية العربية، وتعزيز العمل المشترك القائم على رؤية جماعية تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة، وتستشرف آفاق المستقبل.

وأوضح أن الثقافة اليوم أصبحت عنصراً فاعلاً في معادلات التنمية الشاملة وأداة أساسية لتعزيز التماسك الاجتماعي، كما لم يعد دور الثقافة يقتصر على صون التراث والمحافظة على الموروث بل تجاوز ذلك ليشمل الإسهام في بناء الإنسان، وترسيخ قيم المواطنة والانفتاح على الآخر، وتعزيز ثقافة الحوار والتفاهم بين الحضارات.

وفي هذا السياق، شدد على أن مسألة الحوار بين الحضارات تكتسب أهمية متزايدة في ظل ما يشهده اعالم من تصاعدات لخطابات الكراهية وتنامي الصور النمطية وتزايد النزاعات ذات الأبعاد الثقافية وهنا تبرز مسؤولية المؤسسات الثقافية العربية في تقديم خطاب ثقافي متوازن يعكس القيم الإنسانية للحضارة العربية، ويؤكد إسهاماتها التاريخية والمعاصرة في مسيرة الإنسانية.

وأشار إلى أن التحضير لمؤتمر وزراء الثقافة العرب يمثل فرصة حقيقية لتقييم واقع العمل الثقافي العربي، واستشراف آفاقه المستقبلية وصياغة أولويات واضحة تعزز من دور الثقافة في دعم التنمية المستدامة، وترسيخ قيم الحوار والتنوع والتعايش السلمي بين الشعوب.

وأكد حرص إدارة الثقافة وحوار الحضارات على الإسهام الفاعل في هذا المسار التحضيري، مثمنا عالياً الجهود التي تبذلها اللجنة الدائمة للثقافة العربية في إعداد التوصيات التي سترفع إلى مؤتمر وزراء الثقافة العرب ونتطلع أن تتوج أعمال هذا الاجتماع بمخرجات عملية وطموحة تسهم في تعزيز التنسيق الثقافي العربي وترسيخ حضور الثقافة العربية كقوة ناعمة فاعلة على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أكد دعم جامعة الدول العربية كافة المبادرات التي تعزز الحوار الثقافي من خلال برامج ومشاريع تهدف إلى إبراز التنوع الثقافي في العالم العربي بوصفه مصدر غنى وقوة، وحماية التراث الثقافي خاصة في مناطق النزاع، ودعم المبدعين والمثقفين العرب وتوظيف الثقافة في بناء جسور التفاهم والتقارب بين الشعوب.

وشدد على أهمية إدماج مقاربة الحوار بين الحضارات ضمن الاستراتيجيات الثقافية العربية باعتبارها خياراً استراتيجياً يعزز حضور الثقافة العربية على الساحة الدولية ويكرس قيم السلام والتعايش والاحترام المتبادل.

وفي هذا الإطار، أشار إلى الإستراتيجية العربية الموحدة لحوار الحضارات التي أعدتها الأمانة العامة وتم تحديثها ورفعها لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته القادمة لاعتمادها، والتي تتضمن مجموعة من البرامج والأنشطة الهادفة إلى تعزيز الحوار مع الثقافات الأخرى، وإبراز التنوع الثقافي في العالم العربي، مؤكدا في هذا السياق على تطلع الأمانة العامة إلى تعزيز التعاون مع الدول العربية كافة، من أجل تنفيذ هذه البرامج والمبادرات، وكذلك مشاركة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في تنفيذ عدد من برامج الاستراتيجية إلى جانب عدد من المنظمات الدولية المتخصصة.

وفي الختام، أعرب عن تطلعه إلى أن تفضي أعمال هذا الاجتماع إلى بلورة رؤية ثقافية عربية مشتركة، تترجم إلى سياسات وبرامج ومبادرات عملية، تسهم في تعزيز مكانة الثقافة العربية وترسخ دورها كقوة ناعمة فاعلة في بناء مستقبل أكثر استقراراً وتفاهماً وإنسانية.