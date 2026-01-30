جوريتسكا يقرر البقاء مع بايرن ميونخ

كشف لاعب خط الوسط الألماني الدولي ليون جوريتسكا اليوم الجمعة عن توصله لقرار بشأن الرحيل عن صفوف بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني بعد ثمان سنوات ناجحة مع الفريق البافاري، وذلك عندما ينتهي عقده الصيف المقبل.

وأوضح جوريتسكا، البالغ من العمر 31 عاماً عبر حسابه على منصة "إنستجرام" لتبادل الصور أنه سيبقى في صفوف بايرن ميونخ حتى نهاية عقده بنهاية الموسم، ثم سيبدأ في البجث عن تحد جديد، وسط تقارير إعلامية ربطته بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد الإسباني.

وكتب لاعب وسط ألمانيا في منشوره عبر منصة "إنستجرام"... "يشرفني الاهتمام الذي أبدته أندية كبرى بضمي، لكني اتخذت قراراً واضحاً بأنني أريد البقاء مع بايرن ميونخ حتى نهاية الموسم، مع فريق ممتع للغاية في اللعب معه داخل وخارج الملعب، ومع مدرب أعاد توحيد فريقنا مرة أخرى".

وأضاف "أشعر بالالتزام تجاه هذا الفريق، وهدفنا المشترك هو الاحتفال بالألقاب الكبيرة معكم مرة أخرى في شهر مايو ".

وأشار "قررت أنا والنادي بعد مناقشات جيدة وبناءة أن وقتنا الناجح معاً سينتهي في الصيف، إنه الوقت المناسب لي لبدء فصل جديد كلاعب كرة قدم وكإنسان".

من ناحية أخرى قال كريستوف فرويند، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ "هو جزء مهم من الفريق، ويشعر أننا نحرز تقدماً جيداً وأنه من الممكن أن تحدث أشياء كثيرة، لذلك يريد البقاء".

وتابع "لقد تواصلنا بوضوح مع جميع الأطراف، وعقده ينتهي في الصيف، وهذا يعني أننا كثفنا المحادثات في الأسابيع الأخيرة وتحدثنا بصراحة عن مسيرته بدءاً من الصيف، رحلته في بايرن ميونخ ستنتهي في الصيف، لقد قدم كل شيء كلاعب وكإنسان، وسيقاتل من أجلنا حتى نخوض أسابيع جيدة قادمة".

وانضم جوريتسكا إلى بايرن في صفقة انتقال حر في عام 2018 عقب انتهاء عقده مع شالكه، وفاز مع الفريق بالعديد من الألقاب، وأبرزها الثلاثية في عام 2020.