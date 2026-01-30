تنظيم داعش يعلن مسئوليته عن الهجوم على قاعدة جوية في النيجر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن تنظيم داعش المتطرف اليوم الجمعة مسئوليته عن هجوم في النيجر على قاعدة للقوات الجوية في العاصمة، أدى إلى إصابة 4 جنود وإحداث أضرار بطائرة.

وجاء إعلان المسئولية في بيان عبر وكالة أنباء أعماق، الجناح الإعلامي للتنظيم، حيث ذكر إنه "هجوم مباغت ومنسق" أوقع خسائر فادحة.

وذكر التلفزيون الرسمي أن قوات النيجر اتخذت رد فعل سريعا على الهجوم صباح أمس الخميس، مما أسفر عن مقتل 20 من منفذي الهجوم والقبض على 11 آخرين.

وكافحت النيجر لاحتواء العنف الجهادي الذي مزق أنحاء من منطقة الساحل في أفريقيا، حيث يدير مجلس عسكري البلاد في بوركينا فاسو ومالي.