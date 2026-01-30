 تركيا ترسل طائرات إف 16 إلى الصومال لتعزيز الضربات ضد جماعة الشباب - بوابة الشروق
الجمعة 30 يناير 2026 1:11 م
تركيا ترسل طائرات إف 16 إلى الصومال لتعزيز الضربات ضد جماعة الشباب

أنقرة (د ب أ)
نشر في: الجمعة 30 يناير 2026 - 12:01 م | آخر تحديث: الجمعة 30 يناير 2026 - 12:01 م

أرسلت تركيا مقاتلات من طراز إف- 16 ومروحيات هجومية إلى الصومال لتعزيز الضربات على مسلحي جماعة الشباب وحماية مصالحها المتنامية في الدولة الواقعة في القرن الإفريقي، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت مصادر مطلعة شريطة عدم الكشف عن هويتها أن أنقرة لديها الآن عدد قليل من الطائرات المقاتلة في الصومال.

وتهدف الخطوة إلى تعزيز الهجمات التركية بالمسيرات ضد جماعة الشباب، المرتبطة بتنظيم القاعدة وتشن تمردا ضد الحكومة في مقديشو منذ عقدين.

يذكر أن مقديشو تضم أكبر قاعدة عسكرية تركية فيما وراء البحار، بينما تبني أنقرة موقعا قريبا لاختبار الصواريخ والمكوكات الفضائية.

