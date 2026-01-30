تقرير: مقتل عنصرين من الأمن الداخلي السوري برصاص مجهولين في ريف دير الزور

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفاد تقرير إعلامي سوري، اليوم الجمعة، بمقتل وإصابة عناصر من قوى الأمن الداخلي جراء استهداف تعرضوا له في بلدة البحرة شرقي محافظة دير الزور، بشرق سوريا.

وأشارت قناة تلفزيون سوريا، إلى أن مجهولين أطلقوا النار على القوة الأمنية أثناء تأدية مهامها في البلدة، ما أسفر عن مقتل عنصرين وإصابة آخرين.

وبحسب القناة، يأتي ذلك بعد انتشار قوى الأمن الداخلي في ريف محافظة دير الزور بعد خروج "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) منها عقب مواجهات مع الجيش السوري.

ودفعت وزارة الداخلية السورية بتعزيزات أمنية إلى المحافظة بغرض الانتشار في القرى والبلدات التي أحكم الجيش السوري السيطرة عليها بعد طرد "قسد" من كامل المحافظة.

وسيطر الجيش السوري على كامل محافظتي الرقة ودير الزور وأجزاء واسعة من محافظتي حلب والحسكة خلال الأيام القليلة الماضية بعد معارك عنيفة مع "قسد".