الاتحاد الأوروبي: المغرب يلعب دورا في تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط

أعرب الاتحاد الأوروبي عن دعمه لعمل لجنة القدس، التي يرأسها العاهل المغربي، الملك محمد السادس، وذلك لصالح سلام واستقرار دائمين في الشرق الأوسط، مشيراً إلى الدور المقدر لملك المغرب كمدافع عن السلام وفاعل موثوق به في البحث عن حل عادل ودائم للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، قائم على حل الدولتين.

وأشاد البيان المشترك، الذي صدر عقب الدورة الخامسة عشرة لمجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أيضا بـ "الدور البناء والمتبصر الذي يضطلع به المغرب في إطار مبادرات التعاون الإقليمي"، حيث انصبت مباحثات الطرفين على التطورات الكبرى في الجوار المشترك، مع التركيز بشكل خاص على المبادرة لصالح الدول الإفريقية الأطلسية، وفقاً لوكالة المغرب العربي للأنباء (ماب).

وتهدف هذه المبادرة الجيو-استراتيجية الكبرى، التي أطلقها الملك محمد السادس عام 2022، والتي تجمع 23 دولة إفريقية مطلة على المحيط الأطلسي، إلى هيكلة الفضاء الإفريقي الأطلسي كمنطقة للحوار والتعاون، بما يعزز الاستقرار والتنمية المشتركة، فضلاً عن تحقيق تكامل اقتصادي أفضل في المنطقة.

ومن جهتها، قالت وزارة الخارجية المغربية، إن الحوار السياسي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي جرى خلال هذه الدورة لمجلس الشراكة، عبر عن الرؤية الاستراتيجية للعاهل المغربي، ومكانة المغرب كفاعل في مجال السلم والاستقرار والتنمية المشتركة في محيطه الإقليمي.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشراكة المغربي الأوروبي ترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، كما تميزت هذه الدورة بمشاركة المفوضة المكلفة بالمتوسط، دوبرافكا سويكا، والعديد من وزراء الخارجية الأوروبيين، لا سيما من إسبانيا و هولندا وسلوفاكيا وإستونيا و التشيك ومالطا، فضلاً عن ممثلين سامين عن كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.