ثلاثي هجومي يقود تشكيل غزل المحلة في مباراة بيراميدز

أعلن علاء عبد العال، المدير الفني لغزل المحلة تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة اليوم أمام بيراميدز، المُقرر إقامتها لحساب منافسات الدوري الممتاز.

ويواجه نادي غزل المحلة فريق بيراميدز في التاسعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب غزل المحلة، لحساب منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل غزل المحلة لمواجهة بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: يحيى زكريا - أحمد العش - أحمد شوشة - عموري

خط الوسط: معاذ عبد السلام - أحمد ياسر - رشاد العرفاوي

خط الهجوم: محمود صلاح - ويليامز صنداي - عبيدي إينزا.

ويتواجد على مقاعد بدلاء غزل المحلة كل من: أحمد النفراوي - بسام وليد - أشرف مجدي - محمود نبيل - موري توريه - محمود مجدي - سعيدي كيبو - أحمد الشيخ - جيمي موانجا.

ويحتل نادي غزل المحلة المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 18 نقطة، فيما يحتل نادي بيراميدز المركز الرابع برصيد 34 نقطة.