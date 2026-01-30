رست المدمرة الأمريكية "ديلبرت بلاك"، الجمعة، في ميناء إيلات جنوبي إسرائيل، بالتزامن مع تصاعد التوترات واستعدادات لاحتمال تنفيذ عدوان على إيران.

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية إن "المدمرة الأمريكية ديلبرت بلاك رست اليوم الجمعة في ميناء إيلات، في ظل الاستعدادات في المنطقة لهجوم أمريكي على إيران".

لكنها نقلت عن الجيش الإسرائيلي أن رسو المدمرة التي تنتمي إلى الأسطول الخامس للقيادة المركزية الأمريكية في إيلات يأتي "ضمن نشاط روتيني ومخطط مسبقا وكجزء من التعاون مع الجيش الأمريكي".

وتقول إسرائيل إنها تتأهب لهجوم أمريكي محتمل على إيران، وسط مخاوف من رد إيراني يستهدف مواقع وأهداف إسرائيلية في حال وقوع أي ضربة عسكرية.