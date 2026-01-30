 استعدادات الهجوم على إيران.. مدمرة أمريكية ترسو في ميناء إيلات وسط تأهب إسرائيلي - بوابة الشروق
الجمعة 30 يناير 2026 1:11 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار حسام حسن في الإدارة الفنية للمنتخب؟
النتـائـج تصويت

استعدادات الهجوم على إيران.. مدمرة أمريكية ترسو في ميناء إيلات وسط تأهب إسرائيلي

القدس / الأناضول
نشر في: الجمعة 30 يناير 2026 - 12:21 م | آخر تحديث: الجمعة 30 يناير 2026 - 12:21 م

رست المدمرة الأمريكية "ديلبرت بلاك"، الجمعة، في ميناء إيلات جنوبي إسرائيل، بالتزامن مع تصاعد التوترات واستعدادات لاحتمال تنفيذ عدوان على إيران.

وقالت هيئة البث العبرية الرسمية إن "المدمرة الأمريكية ديلبرت بلاك رست اليوم الجمعة في ميناء إيلات، في ظل الاستعدادات في المنطقة لهجوم أمريكي على إيران".

لكنها نقلت عن الجيش الإسرائيلي أن رسو المدمرة التي تنتمي إلى الأسطول الخامس للقيادة المركزية الأمريكية في إيلات يأتي "ضمن نشاط روتيني ومخطط مسبقا وكجزء من التعاون مع الجيش الأمريكي".

وتقول إسرائيل إنها تتأهب لهجوم أمريكي محتمل على إيران، وسط مخاوف من رد إيراني يستهدف مواقع وأهداف إسرائيلية في حال وقوع أي ضربة عسكرية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك