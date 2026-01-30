أردوغان يبحث مع بزشكيان التوتر المتصاعد بين إيران وأمريكا

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، العلاقات الثنائية والتوتر المتصاعد بين طهران وواشنطن.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما، بحسب بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأفاد البيان أن أردوغان أكد خلال الاتصال استعداد تركيا للاضطلاع بدور ميسّر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية من أجل خفض التوتر والتوصل إلى حلول للخلافات القائمة.

وأشار البيان إلى أن الرئيس التركي سيستقبل بوقت لاحق اليوم، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي وصل تركيا في زيارة رسمية.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة التي تلوح بضربة عسكرية ضد طهران.

والخميس، أعرب النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف، عن انفتاح بلاده للتفاوض مع الولايات المتحدة.

وجدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، تهديداته لطهران بهجوم عسكري "وشيك"، قائلا إن سفنا "كبيرة وقوية جدا" تابعة للأسطول الأمريكي، تتجه حاليا إلى إيران.

وفي تصريحات صحفية على هامش فعالية فنية بالعاصمة واشنطن، حذَّر ترامب إيران من ضربة عسكرية "إن لم تفعل شيئا ما ببرنامجها النووي أو تتوقف عن استهداف المتظاهرين"، وفق تعبيره.

لكن إيران ترى أن الولايات المتحدة تسعى عبر العقوبات والضغوط وإثارة الاضطرابات إلى توفير ذريعة للتدخل الخارجي وصولا لتغيير النظام فيها، وتتوعد برد "شامل وغير مسبوق" على أي هجوم يستهدفها، وإن كان "محدودا" وفق بعض التصريحات والتسريبات الأمريكية.

وفي 13 يونيو 2025 شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة وعلماء، بينما استهدفت إيران مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ وطائرات مسيّرة.

وفي 22 يونيو هاجمت الولايات المتحدة منشآت إيران النووية وادعت أنها "أنهتها"، فردت طهران بقصف قاعدة "العديد" الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر نفسه وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.