الاحتلال يواصل قصف خيام النازحين في مواصي خان يونس

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، قصفه الجوي لخيام النازحين الفلسطينيين في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على مبنى إدارة مخيم غيث للنازحين بمواصي خان يونس.

ونشر المركز عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صورًا لتصاعد أعمدة الدخان في سماء المدينة جراء الغارة الإسرائيلية.

واستشهد 12 فلسطينيا وأصيب آخرون، فجر السبت، في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة، مع استمرار خروقات الاحتلال لوقف النار لليوم الـ 112 تواليا.

وأفادت مصادر طبية بارتقاء 7 شهداء وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة لعائلة «أبو حدايد» في منطقة أصداء شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وذكرت المصادر أن الشهداء هم: ربحي حماد محمد أبو حدايد (الجد) وأبناؤه: محمد وحازم وهيجر، وأحفاده ليا محمد ربحي أبو حدايد وشام حازم ربحي أبو حدايد وجبريل حازم ربحي أبو حدايد.

ونوهت المصادر أن 5 مواطنين بينهم طفلان وسيدة استشهدوا إثر الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت شقة سكنية قرب مفترق العباس غرب مدينة غزة.

وأصيب 5 مواطنين بقصف الاحتلال شقة قرب موقف جباليا شرق غزة.

كما أصيب مواطنون بقصف الاحتلال شقة سكنية على محيط شارع الجلاء وسط مدينة غزة.





