إصابة فلسطينيين باعتداء مستوطنين عليهما شمالي القدس

أصيب فلسطينيان بجروح، مساء الجمعة، إثر اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليهما بالحجارة شمالي القدس المحتلة.

وقالت محافظة القدس، في بيان، إن مستوطنين هاجموا فلسطينيين اثنين في تجمع "معازي جبع" شمالي المدينة، ما أدى إلى إصابتهما بجروح متفاوتة.

وأضافت أن المستوطنين المعتدين أضرموا النار في أحد منازل التجمع قبل أن يتمكن الأهالي من إخمادها.

وأوضحت أن الاعتداء يأتي ضمن سلسلة هجمات متكررة يتعرض لها التجمع من جانب المستوطنين، في إطار محاولات تضييق تهدف إلى دفع السكان للرحيل القسري.

ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، والتي استمرت عامين، كثف الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، وشملت القتل والهدم والتهجير والتوسع الاستيطاني.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد ما لا يقل عن 1110 فلسطينيين، وإصابة أكثر من 11 ألفا و500 آخرين، إضافة إلى اعتقال ما يفوق 21 ألف فلسطيني، وفق معطيات رسمية.