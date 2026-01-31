المغرب يجهز مراكز لإيواء نحو 40 ألف متضرر من الفيضانات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شرعت السلطات المغربية، الجمعة، في وضع الخيام وتجهيز مراكز لإيواء نحو 40 ألف متضرر من الفيضانات في مدينة القصر الكبير "شمال".

وقال رئيس بلدية القصر الكبير محمد السيمو، للأناضول، إن السلطات جهزت خيام ومراكز لإيواء المتضررين والمهددين بالفيضانات التي تعرفها المنطقة.

وأوضح السيمو، أن تلك المراكز مستعدة حاليا لاستقبال نحو 40 ألف من المتضررين.

وتابع: "بدأنا فعليا في استقبال آلاف المتضررين بينما فضل آخرون السفر عند عائلاتهم في المناطق الجبلية أو في مدن أخرى".

وأفاد السيمو، وهو أيضا نائب برلماني، بأن الدراسة ستتوقف في مدارس المدينة والقرى المجاورة لها لـ10 أيام على الأقل.

وتبذل السلطات جهودا لحماية الأحياء السكنية في مدينة القصر الكبير، من الفيضانات بعد ارتفاع مستوى مياه وادي اللوكوس.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة، إن الملك محمد السادس، أعطى تعليماته للجيش للتدخل الفوري عبر تعبئة مجموعة من الموارد البشرية واللوجستية.

وأوضح بيان للجيش، أنه وبتنسيق مع وزارة الداخلية والسلطات المحلية، تم نشر وحدات للتدخل معززة بالمعدات والتجهيزات والآليات اللازمة لنقل المتضررين وإيوائهم.

ومنذ سبتمبر الماضي وحتى الأربعاء، شهد إقليم العرائش أمطارا غزيرة فاقت 600 ملم، وفقا لمعطيات رسمية.

كما شهدت مدن عدة خلال ديسمبر 2025 أمطارا غزيرة وتساقطات كثيفا للثلوج.

وحتى الأربعاء، بلغ حجم مخزون الماء في سدود المملكة، 9.26 مليارات متر مكعب، وهو المعدل الذي لم يتم تسجيله منذ يوليو 2019، وفق الحكومة.