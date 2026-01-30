أبو الغيط يؤكد ضرورة العمل على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون إعاقة

التقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الجمعة، في العاصمة الهندية نيودلهي مع سوبر أمانيام جايشنكار وزير الشئون الخارجية الهندي.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط وجه الشكر في بداية اللقاء للوزير الهندي على الجهود المبذولة من أجل الإعداد والتنظيم للدورة الثانية للاجتماع الوزاري العربي الهندي والدورة الرابعة لاجتماع كبار المسئولين الذي تستضيفه الهند بنيودلهي اليوم وتستمر أعماله على مدى يومين، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يعد خطوة هامة من أجل استكمال أنشطة منتدى التعاون العربي الهندي.

كما أشار المتحدث إلى أن أبو الغيط أكد خلال اللقاء على الأهمية الكبيرة التي توليها الجامعة العربية ودولها الأعضاء لتعزيز العلاقات مع الهند، خاصة في ضوء مذكرتي التفاهم الموقعة بين الجانبين عامي 2008 و 2013 لتأسيس منتدى التعاون العربي الهندي ليشمل مختلف المجالات الإقتصادية والثقافية والسياسية والإعلام، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين الهند والدول العربية خلال 2025 إلى 240 مليار دولار.

وذكر المتحدث أن اللقاء تناول مناقشة مختلف القضايا ذات الإهتمام المشترك والأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط مثل السودان والصومال واليمن وليبيا وسوريا وعلى رأسها القضية الفلسطينية خاصة فيما يتعلق بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام، وأكد أبو الغيط على ضرورة العمل على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون إعاقة وبشكل متواصل مع ضرورة التحرك فوراً نحو تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية، والانتقال في أقرب الآجال إلى التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وأضاف المتحدث أن الوزير الهندي أشاد خلال اللقاء بالجهود التي تبذلها الجامعة العربية من أجل إرساء السلام في المنطقة، وبموقف الجامعة العربية الثابت في إدانة الإرهاب بكل أشكاله وصوره بما يتفق مع قواعد القانون الدولي.