الخميس 29 يناير 2026 12:18 ص القاهرة
اختفاء طائرة تقل 15 شخصا في كولومبيا

كاراكاس - الأناضول
نشر في: الخميس 29 يناير 2026 - 12:01 ص | آخر تحديث: الخميس 29 يناير 2026 - 12:01 ص

- الطائرة كانت متجهة إلى مدينة أوكانيا التابعة لإدارة إقليم سانتاندير

 

أفادت تقارير إعلامية، الأربعاء، أن طائرة صغيرة تابعة للخطوط الجوية الحكومية في كولومبيا، وعلى متنها 16 شخصا، اختفت عن شاشات الرادار.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الطائرة من طراز "Beech 1900D" التابعة لشركة "ساتينا" فقدت الاتصال قرب بلدة "لا بلايا دي بيلين" في إقليم "سانتاندير".

وأعلنت السلطات أنها بدأت عمليات بحث وإنقاذ واسعة للعثور على الطائرة، التي كان على متنها 13 راكبا و3 من أفراد الطاقم.

وأضافت السلطات أن الطائرة كانت متجهة إلى مدينة أوكانيا، التابعة لإدارة إقليم سانتاندير، وكان من المقرر أن تهبط في الظروف الطبيعية عند الساعة 12:10 بالتوقيت المحلي.

