 رئيس الوزراء البريطاني يدعو إلى تبني نهج ناضح مع الصين قبل اجتماعه بالرئيس شي

تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في بكين، بالسعي إلى علاقة أكثر "نضجا" مع الصين، في الوقت الذي يستعد فيه للقاء الرئيس شي جين بينج في أول زيارة من نوعها لرئيس وزراء بريطاني للبلاد منذ ثمانية أعوام.

وقال ستارمر، لوفد يضم نحو 60 من رؤساء الشركات والمؤسسات الثقافية البريطانية إن المملكة المتحدة تتحمل مسؤولية إصلاح العلاقات مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ودعا رئيس الوزراء المجموعة إلى الاستفادة القصوى من الفرصة لتوسيع نطاق انتشارها في آسيا.

وقال ستارمر، اليوم الأربعاء، بعد وقت قصير من وصوله إلى بكين: "من مصلحتنا الوطنية أن نتعامل مع الصين. بالطبع، سيتعين علينا إدارة خلافاتنا.. هذا ما يتعين القيام به بنهج ناضج".

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، أن وفدا يتألف من نحو 60 ممثلا عن الشركات والمؤسسات الثقافية البريطانية يرافق ستارمر، في ظل جهوده لبناء جسور مع بكين.

وقال رئيس الوزراء، في حديثه لصحفيين على متن الطائرة في طريقه إلى بكين: "الدليل على وجود فرص هو أن هناك الكثير من الرؤساء التنفيذيين على متن هذه الرحلة معنا. بصحبتنا 60 مسئولا تنفيذيا لاستكشاف هذه الفرص".

وأضاف: "ينعكس هذا على الداخل من ناحية المنافع التي تعود على المملكة المتحدة".

وحذر كين مكالوم، المدير العام لجهاز المخابرات الداخلية البريطاني (إم آي 5) "من أن العملاء التابعين للحكومة الصينية "يمثلون تهديدا على الأمن القومي للمملكة المتحدة " يوميا".

وقال ستارمر إنه "لن يقوض الأمن القومي مطلقا" من خلال استغلال الفرص الاقتصادية التي تقدمها الصين.

ويعد ستارمر أول رئيس وزراء بريطاني يزور الصين منذ تريزا ماي عام 2018.