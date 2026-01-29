هيئة البث: ترامب يلمح إلى خطوة ضد إيران قد تشمل تغيير النظام

قالت هيئة البث العبرية، الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلمح إلى أنه يدرس تنفيذ خطوة واسعة النطاق تجاه إيران، قد تشمل العمل على تغيير نظام الحكم فيها.

ونقلت الهيئة الرسمية عن مصادر (لم تسمها) إن "ترامب يلمح إلى أنه يدرس خطوة واسعة النطاق تجاه إيران، تشمل تغيير النظام".

وأضافت المصادر أن "تشبيه ترامب الحشود الأمريكية بالمنطقة بما حدث في فنزويلا يؤكد رغبة واشنطن في إنهاء حكم النظام الإيراني".

وأشارت إلى أن ترامب يروج لمسار دبلوماسي مع طهران في العلن، لكنه يواصل سياسية التهديد والتصعيد العسكري.

وفي وقت سابق الأربعاء، نشر ترامب تدوينة على موقع "تروث سوشيال" أعلن فيها تحرك "أسطول ضخم" باتجاه إيران بقيادة حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن"، واصفا إياه بأنه الأكبر من الذي أرسل سابقا إلى فنزويلا.

وقال ترامب: "كما هو الحال مع فنزويلا، فهو مستعد وجاهز وقادر على تنفيذ مهمته بسرعة، وبقوة إذا لزم الأمر".

وتابع الرئيس الأمريكي: "نأمل أن تجلس إيران سريعاً إلى طاولة المفاوضات وتتفاوض على اتفاق عادل ومنصف - بدون أسلحة نووية - اتفاق يصب في مصلحة جميع الأطراف. الوقت ينفد، إنه أمر بالغ الأهمية".

وتابع بلهجة تصعيدية: "قلت لإيران من قبل ابرموا اتفاقاً، لكن لم يفعلوا، وكانت هناك عملية أدت إلى تدمير كبير في إيران".

وأضاف: "الهجوم القادم سيكون أسوأ بكثير، لا تسمحوا بحدوث ذلك مرة أخرى".



