 عواصف عنيفة تتسبب في انهيارين أرضيين ببلدة نيشيمي جنوبي صقلية - بوابة الشروق
الأربعاء 28 يناير 2026 11:47 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار حسام حسن في الإدارة الفنية للمنتخب؟
النتـائـج تصويت

عواصف عنيفة تتسبب في انهيارين أرضيين ببلدة نيشيمي جنوبي صقلية

روما - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 28 يناير 2026 - 11:38 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 يناير 2026 - 11:38 م

تسببت عواصف عنيفة ضربت إيطاليا في حدوث انهيارين أرضيين ببلدة نيشيمي في صقلية، مما أدى إلى تدمير أجزاء من المنطقة التاريخية وترك بعض المنازل معلقة على حافة جرف.

وذكر بيان حكومي، أن البلدة، التي يبلغ عدد سكانها 25 ألف نسمة، تقع على هضبة بدأت في الانهيار، مما أجبر أكثر من 1500 شخص على مغادرة منازلهم، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية، إن انهيارين أرضيين ضربا البلدة في الفترة ما بين 16 يناير الجاري، بعد هطول أمطار غزيرة على الجزر، و25 يناير؛ مما أثر على شبكة الطرق المحلية، وألحق أضرارا بالمباني، وتسبب في تعطل الخدمات الأساسية.

وحلقت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، فوق المنطقة بطائرة مروحية، وزارت نيشيمي حيث ناقشت سبل تقديم المساعدات مع السلطات المحلية.

وأعلنت الحكومة الإيطالية، حالة الطوارئ في جنوب البلاد، مع تخصيص تمويل أولي قدره 100 مليون يورو (120 مليون دولار) للمساعدة في إصلاح الأضرار.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك