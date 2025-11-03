قال كريم رجب، مراسل "إكسترا نيوز" من معبر رفح من الجانب المصري، إنه في صباح هذا اليوم انطلقت دفعة من الشاحنات المحملة بالمساعدات صوب معبري كرم أبو سالم والعوجة تمهيدا إلى دخولها إلى قطاع غزة.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن دفعة جديدة بصدد الوصول إلى المعبرين تمهيدا لدخولها.

وأوضح أن قافلة اليوم تضم مواد غذائية ومستلزمات طبية وأدوية وشاحنات وقود، وهي بصدد الإجراءات الخاصة بتفريغ الحمولات في معبري كرم أبو سالم والعوجة.

وأشار إلى أنَّ كل المنشآت الحيوية في غزة تحتاج إلى هذه المساعدات من أجل استكمال واستمرار تقديم خدماتها المختلفة للمواطنين، سواء في المخابز التي تمد المواطنين بالخبز والمواد الغذائية فضلا عن محطات تحلية المياه والصرف الصحي، لذلك فدخول الشاحنات المحملة بالوقود ضروري للغاية.