نتنياهو: لم نغير الشرق الأوسط فحسب بل إسرائيل تغيرت أيضا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لم تغير الشرق الأوسط فحسب بل غيرت أيضًا في بنيتها وجيشها.

وأضاف في تصريحات خلال مؤتمر قادة الاحتياط في الجيش اليوم الاثنين: "لم يعد هناك مفهوم الاحتواء بمبادرة ونشاط دائم"، وفق شبكة العربية.

وأشاد نتنياهو بالقوات الإسرائيلية التي وصفها بـ "المذهلة"، وقال: الجيش النظامي وقوات الاحتياط التي قيل عنها جيل التيك-توك، بينت الآن أن هذا غير صحيح".

وأعلن أنه سيطيل مدة الخدمة العسكرية الإلزامية وسيعزز قوات الاحتياط، مشددا على أن منظومة الاحتياط عنصر أساسي لأن إسرائيل بحاجة إلى "جيش كبير وقوي"، وفق تعبيره.

وكان نتنياهو توعد أمس الأحد الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تهديد لبلاده.

وشدد على أن جماعة الحوثي تشكل تهديدًا كبيرًا جدًا، قائلاً: "سنفعل كل ما يلزم لإزالتها".