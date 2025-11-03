فريدة عثمان بعد مشاركتها في افتتاح المتحف الكبير: كأنني فزت بميدالية ذهبية جديدة

قالت فريدة عثمان السباحة المصرية، إن لحظة مشاركتها في الحفل العالمي لافتتاح المتحف المصري الكبير كانت لحظة مفعمة بالفخر والانتماء.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج «هذا الصباح» عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنها شعرت بأنها تمثل روح مصر الحديثة وصورتها المشرقة أمام العالم.

وأوضحت أن حضورها في هذا الحدث لم يكن مجرد مشاركة رمزية، بل كان تجسيدًا لمسيرة طويلة من الكفاح والإنجازات التي رفعت خلالها علم مصر في المحافل الدولية.

وأكدت أن دعوتها للمشاركة جاءت بمثابة تكريم لمسيرتها الرياضية واحتفاء بقدرة المرأة المصرية على تحقيق النجاح والتميز في مختلف المجالات.

وأوضحت أنها تابعت الافتتاح من منزلها بصحبة أسرتها، حيث لم تكن قد أبلغت أحدًا بتفاصيل مشاركتها سوى والديها وشقيقها، لتكون المفاجأة كبيرة عندما ظهرت على الشاشة.

وتابعت: «عائلتي كلها صرخت من الفرحة، وكان الإحساس وكأنني فزت بميدالية ذهبية جديدة».

ولفتت إلى أنّ التحضير للحفل بدأ قبل نحو شهر من الافتتاح، حيث تلقت مكالمة لتأكيد مشاركتها، وتم عقد اجتماعات عبر تطبيق "زووم" لمناقشة جميع التفاصيل، وسط تشديد على السرية التامة وعدم نشر أي معلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



وأشارت إلى أنها خضعت لبروفات تضمنت قياس الأزياء والتاج الفرعوني والماكياج، موضحة أن الزي كان مستوحى من الحضارة المصرية القديمة بشكل أنيق ومشرف، متابعة، أن يوم التصوير استغرق نحو 7 ساعات متواصلة بدأت في الـ11 مساءً وانتهت في 6 صباحًا.