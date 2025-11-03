رد محمد السعدي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمشرف العام على احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، على الانتقادات التي طالت الجانب الإخراجي للحفل، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



وقال خلال تصريحات لبرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، إن الأغلبية العظمى رأت حجم الجهد والعمل المبذول، مشيرا إلى رصده التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي التي انتقدت تكرار بعض المشاهد، خاصة لقطات وصول الضيوف.

وأوضح أن هذا اللبس حدث بسبب الفارق الزمني بين البث المحلي والبث الدولي المباشر، موضحا أن الاحتفالية بدأت في الساعة 5:30 مساء؛ لكن البث التلفزيوني المحلي لم يبدأ إلا في الساعة السابعة، مضيفا أن حتى الساعة 7:30 مساء تم عرض ملخص مسجل للأحداث التي بدأت من الساعة 5:30 مساء.

وتابع: «كان لازم علينا، أن نوضح هذا، ونكتب على الشاشة إن اللقطات هذه مسجلة منذ قليل.. وأنا بعتذر عن ده الحقيقة، خاصة أن ليس كل الناس لديها خبرة التفرقة بين الهواء والمسجل».

وأضاف أن البث المحلي بدأ منذ السابعة، وعند الساعة 7:30 مساءً؛ بدأ إعطاء إشارات البث لكل دول العالم، مشيرا إلى أن بدء إشارة البث العالمي الساعة 7:30 مساءً بدأ بملخص لما حدث بداية من السابعة لحظة انطلاق البث المحلي.

وأكد أن ذلك أدى إلى شعور المشاهد في مصر بأنه يرى نفس اللقطات مرة أخرى، متابعا: «كان علينا أن ننوه أن هذه لقطات مسجلة نتيجة بدء البث العالمي».

وعلق على تعريف الدكتور خالد العناني بـ «المرشح المنتخب لليونسكو» وليس «مدير اليونسكو»، قائلا: «كل الناس انتقدت لكتابة المرشح وهو المدير، لكن هو لن يتقلد المنصب فعليًا إلا في 15 نوفمبر، نوهنا أنه المرشح المنتخب، والدكتور خالد عناني الذي اختار التايتل شخصيا، ولا يصح أن نقول مدير اليونسكو إلا في 15 نوفمبر».