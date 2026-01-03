قراصنة حنظلة الإيرانيون يعلنون اختراق هاتف وزيرة القضاء الاسرائيلية السابقة وتسريب مئات الصفحات

أعلنت مجموعة قراصنة تُطلق على نفسها اسم "حنظلة"، وتُنسب إلى إيران، اليوم السبت، أنها اخترقت الهاتف المحمول لوزيرة القضاء الإسرائيلية السابقة أييليت شاكيد، ونشرت مئات الصفحات من بيانات قالت إنها استُخرجت من جهازها الشخصي.

وبحسب ما تداولته وسائل إعلام عبرية، أعلنت المجموعة أنها نشرت 208 صفحات من جهات الاتصال الخاصة بشاكيد، من بينها أسماء وبيانات لشخصيات وُصفت بأنها "رفيعة المستوى"، إلى جانب صور ومقاطع فيديو قالت إنها سُحبت من الهاتف، ونُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي تحت عنوان "أسرار الملكة".

ويأتي هذا الادعاء ضمن موجة متصاعدة من الهجمات السيبرانية التي استهدفت خلال الشهر الأخير هواتف عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وكانت المجموعة نفسها قد أعلنت، قبل أسابيع، اختراق هاتف رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق نفتالي بينيت، وتسريب قائمة تضم قرابة خمسة آلاف جهة اتصال، شملت مسؤولين كبارًا في المنظومة الأمنية الإسرائيلية حاليًا وسابقًا، إضافة إلى عناصر في جهازي الموساد والشاباك، وسياسيين إسرائيليين ودوليين، وصحفيين، ودبلوماسيين، ومقاتلين في وحدات نخبوية، فضلًا عن عائلات محتجزين وقتلى.

كما أعلنت المجموعة أنها اخترقت هاتف مدير ديوان مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، تساحي برافرمان.

وذكرت التقارير العبرية أن مجموعة "حنظلة" هددت مؤخرًا بنشر مواد إضافية قالت إنها تعود لسياسيين إسرائيليين آخرين، من بينهم بيني غانتس، ويوآف غالانت، وإيتمار بن غفير، وتالي غوتليب.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من أييليت شاكيد أو الجهات الإسرائيلية المختصة بشأن صحة هذه الادعاءات.