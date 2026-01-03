الخطوط الجوية اليمنية تعلن استئناف رحلاتها من مطار عدن الأحد

أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية، السبت، استئناف رحلاتها الجوية المنتظمة من مطار عدن الدولي، اعتبارًا من صباح الأحد، بعد توقف دام 3 أيام.

وقالت الخطوط الجوية اليمنية، في بيان، إن "الشركة (تابعة للحكومة الشرعية) أنهت الترتيبات الفنية والإدارية لاستعادة جدول الرحلات بمطار عدن الدولي، بما يشمل العمليات التشغيلية مع شركائها وجهات السفر ليوم غد الأحد".

ونشرت الشركة على حسابها بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، جدولا بخصوص رحلات، الأحد، من وإلى المطار، داعية المسافرين إلى تأكيد حجوزاتهم.

والخميس، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن توقف نشاط مطار عدن الدولي، الذي يعد البوابة الجوية الرئيسية للمناطق اليمنية التي لا تخضع لسيطرة الحوثيين، وتسير منه رحلات إلى وجهات عدة، أبرزها السعودية ومصر والأردن.

وآنذاك، ادعت قناة "عدن المستقلة" الناطقة باسم المجلس، أن "السعودية أوقفت الرحلات الداخلية والخارجية من وإلى مطار عدن الدولي"، وهو ما لم يصدر بشأنه تعقيب من السعودية.

لكن في وقت لاحق من الخميس، نفت الحكومة اليمنية، صحة الأنباء المتداولة بشأن صدور توجيهات حكومية بإغلاق مطار عدن الدولي أمام الرحلات الجوية.

والثلاثاء، شهد اليمن تصعيدا غير مسبوق على خلفية سيطرة قوات المجلس منذ أوائل ديسمبر الماضي على محافظتي حضرموت والمهرة (شرق)، اللتين تمثلان نحو نصف مساحة البلاد وترتبطان بحدود مع السعودية.

وتصاعد التوتر إثر شن التحالف غارة جوية استهدفت ما قال إنها أسلحة وصلت ميناء المكلا (بحضرموت) الخاضع لسيطرة المجلس الانتقالي، قادمة من ميناء الفجيرة الإماراتي على متن سفينتين.

وفجر السبت، دعت السعودية جميع المكونات الجنوبية في اليمن إلى المشاركة في مؤتمر تستضيفه على أراضيها بهدف وضع تصور شامل للحلول العادلة للقضية الجنوبية، وذلك بعد ساعات من تقدم رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بطلب إلى المملكة لاستضافة هذا المؤتمر.

وجاءت الدعوة للمؤتمر بُعيد إعلان رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي، في خطوة مفاجئة، عن بدء مرحلة انتقالية لمدة عامين تتضمن تنظيم استفتاء لتقرير مصير "شعب الجنوب" على حد وصفه، في خطوة اعتبرها مراقبون تمهيدا لتكريس الانقسام وفصل الجنوب عن الشمال.

ويقول المجلس الانتقالي إن الحكومات المتعاقبة همّشت المناطق الجنوبية سياسيا واقتصاديا، ويطالب بانفصالها، وهو ما تنفيه السلطات اليمنية التي تؤكد تمسكها بوحدة البلاد.

وفي 22 مايو 1990، توحدت الجمهورية العربية اليمنية (شمال) مع جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (جنوب) لتشكيل الجمهورية اليمنية.