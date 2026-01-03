ترامب: سندفع شركات النفط الأمريكية لدخول فنزويلا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستدفع بشركات النفط الأميركية الكبرى لدخول فنزويلا واستثمار مليارات الدولارات لإصلاح البنية التحتية المتهالكة لقطاع النفط وبدء تحقيق عائدات للبلاد.

وذكر خلال مؤتمر صحفي: "الشراكة بين فنزويلا والولايات المتحدة ستجعل الشعب الفنزويلي غنياً ومستقلاً وآمناً".

ووصف ترامب نيكولاس مادورو بأنه "ديكتاتور غير شرعي" و"العقل المدبر لشبكة إجرامية واسعة" مسؤولة، بحسب لائحة الاتهام، عن تهريب كميات هائلة من المخدرات القاتلة وغير المشروعة إلى الولايات المتحدة، بحسب قوله.

واوضح ترامب ان العديد من المروحيات والطائرات والأشخاص شاركوا في عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مشدداً على أن الولايات المتحدة "لم تفقد قطعة واحدة من المعدات أو الأفراد".

وأضاف ترامب: "لو رأيتم ما رأيته الليلة الماضية لكنتم منبهرين للغاية. لست متأكداً أنكم سترونه يوماً، لكنه كان أمراً مذهلاً".

وتابع ترامب أن الولايات المتحدة تتجه إلى إدارة فنزويلا في المرحلة المقبلة إلى حين تنفيذ انتقال "آمن وسليم"، معتبراً أن واشنطن لن تسمح بتكرار ما سماه "عقوداً من الفشل"، وأنها ستبقى منخرطة إلى أن يتم تسليم البلاد لسلطة تراعي مصلحة الشعب الفنزويلي.

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحافي، أنه لا توجد معدات عسكرية في العالم تضاهي ما تمتلكه الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن بلاده نجحت في "القضاء على 97% من المخدرات التي تدخل بحراً"، وأن "90% من هذه المخدرات تأتي من مكان يُدعى فنزويلا"، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وشدد على أن واشنطن ستتولى إدارة فنزويلا "إلى أن يصبح من الممكن تنفيذ انتقال آمن وسليم ومتزن"، قائلاً: "لا نريد أن نسمح لشخص آخر بالدخول لنجد أنفسنا أمام الوضع نفسه الذي شهدناه على مدى سنوات طويلة".



وأشار ترامب الي ان ما حققته الولايات المتحدة في فنزويلا لا يمكن لأي دولة في العالم إنجازه، مؤكداً أن جميع القدرات العسكرية الفنزويلية جرى شلّها خلال فترة زمنية قصيرة.

وأضاف ترامب "لا دولة في العالم يمكنها تحقيق ما حققته أميركا أمس (السبت)، حيث جرى تعطيل كل القدرات العسكرية الفنزويلية، فيما نجح رجال ونساء جيشنا، بالعمل معنا ومع جهات إنفاذ القانون، في القبض على مادورو في جنح الليل".

وتابع: "كان الظلام مخيّماً، وأُطفئت أضواء كاراكاس إلى حد كبير بفضل خبرة معينة نمتلكها. كان الأمر مظلماً وقاتلاً، لكن جرى القبض عليه، إلى جانب زوجته سيليا فلوريس، وكلاهما يواجه الآن العدالة الأميركية".

وأوضح الرئيس الأميركي أن مادورو وفلوريس وُجّهت إليهما لوائح اتهام في الدائرة الجنوبية من ولاية نيويورك، بقيادة جاي كلايتون، على خلفية ما وصفه بـ"حملة إرهاب مخدرات مميتة" ضد الولايات المتحدة ومواطنيها.

وقال ترامب: "أود أن أشكر رجال ونساء جيشنا الذين حققوا هذا النجاح الاستثنائي خلال ليلة واحدة".