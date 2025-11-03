تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خرق اتفاق وقف إطلاق النار في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن عددا من الفلسطينيين أصيبوا بنيران طائرة بدون طيار تابعة لجيش الاحتلال في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس.

واستهدف قصف الاحتلال المدفعي مدرسة الخنساء ومحيطها ببلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس.

فيما استهدفت زوارق الاحتلال شاطئ بحر مخيم النصيرات وسط القطاع.

وقد بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي 236 شهيدا و600 مصاب، وجرى انتشال 502 جثمان، وفق أحدث إحصائية نشرت يوم أمس.

ومنذ 7 أكتوبر عام 2023 ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 68,865 شهيدا و170,670 مصابا.

في سياق متصل، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منزلا مأهولا في قرية الولجة غرب بيت لحم.

وقال رئيس مجلس قروي الولجة خضر الأعرج، إن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت القرية، وتمركزت في منطقة عين جويزة، قبل أن تباشر بهدم منزل يعود لعائلة أبو رزق، تبلغ مساحته نحو 80 مترا مربعا، ويؤوي أسرة مكونة من عدة أفراد.

وأوضح الأعرج، أن عملية الهدم نُفذت بحجة عدم الترخيص، رغم أن العائلة كانت قد تقدمت منذ سنوات بطلبات لاستصدار تراخيص، لكن سلطات الاحتلال تماطل في منحها، ضمن سياسة ممنهجة تستهدف أهالي الولجة للسيطرة على أراضيهم ودفعهم إلى الرحيل.



ومنذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى الخامس من الشهر ذاته 2025، نفذت سلطات الاحتلال ما مجموعه 1014 عملية هدم في الضفة الغربية بما فيها القدس، طالت 3679 منشأة، بينها 1288 منزلا مأهولا، 244 منزلا غير مأهول، و962 منشأة زراعية وغيرها.

كما سلمت سلطات الاحتلال في الفترة ذاتها، 1667 إخطارا لهدم منشآت فلسطينية.