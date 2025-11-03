 حماس تتهم الاحتلال بانتهاك اتفاق وقف الحرب على غزة - بوابة الشروق
الإثنين 3 نوفمبر 2025 12:36 م القاهرة
حماس تتهم الاحتلال بانتهاك اتفاق وقف الحرب على غزة


نشر في: الإثنين 3 نوفمبر 2025 - 12:13 م | آخر تحديث: الإثنين 3 نوفمبر 2025 - 12:13 م

قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، إن عمليات النسف والتدمير المستمرة للمنازل والأحياء السكنية في قطاع غزة خاصة في شرقها التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي، انتهاك واضح لاتفاق وقف الحرب على قطاع غزة.

وأضاف في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، أن الحركة تدعو الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال لوقف هذه الخروقات المتمثلة بالقتل اليومي واستمرار الحصار وتقييد المساعدات وعدم فتح معبر رفح.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، إنّ جيش الاحتلال ارتكب 194 خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، ما يعكس استمرار سياسة التقييد والتحكم في حياة المدنيين رغم الاتفاق الدولي.

وأضاف أن الخروقات شملت تجاوز الجيش لما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، ومنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية وخيام النزوح والمنازل المتنقلة.

وأشار إلى استمرار عمليات إطلاق النار والقصف والتوغل في مناطق مختلفة من القطاع.

ولفت إلى أن هذه الإجراءات تعيق جهود إعادة الإعمار وتفاقم الأزمة الإنسانية، خاصة مع دخول فصل الشتاء واقتراب موسم الأمطار.

