ألدريدج: إذا عاد صلاح لمستواه العالي لن يوقفه أي فريق

أشاد جون ألدريدج، أسطورة نادي ليفربول، بالأداء المميز للنجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا أن اللاعب استعاد بريقه من جديد خلال مواجهة أستون فيلا، مشيرًا إلى أنه في حال عودته إلى مستواه المعهود، فلن يتمكن أي فريق من الوقوف أمامه.

وقال ألدريدج في مقاله بصحيفة ليفربول إيكو:" مع عودة محمد صلاح إلى مستواه العالي، لا يمكن لأي فريق أن يوقفه، فقد سجل النجم المصري هدفًا رائعًا ضد أستون فيلا، ليؤكد أنه يعيش أفضل فتراته هذا الموسم، الوصول إلى 250 هدفًا بقميص ليفربول هو إنجاز استثنائي بكل المقاييس."

وأضاف أسطورة الريدز:" كما يعلم الجميع، يمر المهاجمون أحيانًا بفترات صعبة من حيث تسجيل الأهداف، وعندما لا يحقق الفريق الانتصارات، يتعرضون للانتقاد أكثر من غيرهم."

وتابع ألدريدج موضحًا:" لكن صلاح أثبت مجددًا أنه قادر على تجاوز تلك الفترات بفضل موهبته الكبيرة وإصراره، هدفه الرائع أمام برينتفورد في الأسبوع الماضي منحه الثقة والدافع لمواصلة التألق، وهدفه الغريزي أمام أستون فيلا أظهر مدى جاهزيته وفاعليته التهديفية."

وأشار النجم السابق إلى أن صلاح لا يترك أي مجال للشك في قدرته على إنهاء الفرص:" هدفه أمام فيلا مثال واضح على أنه دائمًا في المكان المناسب وفي الوقت المناسب، وبصفتي مهاجمًا سابقًا، أؤكد أن مثل هذه اللمسات الغريزية لا تُدرّس، بل تُولد مع اللاعب، لا أعتقد أن أي مهاجم آخر كان سيترجم تلك الفرصة إلى هدف كما فعل صلاح."

واختتم ألدريدج حديثه قائلاً:" إذا كان ليفربول يطمح للتفوق على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، فعليه أن يعتمد على صلاح وهو في قمة مستواه، لأنه اللاعب القادر على صناعة الفارق في المباريات الكبرى".