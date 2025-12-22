والدة السباح الراحل يوسف عقب بيان النيابة العامة: تقرير الطب الشرعي برد قلبي

أعربت الدكتورة فاتن إبراهيم، والدة السباح الراحل يوسف، عن تقديرها للجهود التي بذلتها النيابة العامة في التحقيقات المتعلقة بوفاة نجلها، مؤكدة انتظارها لما ستسفر عنه المحاكمة الجنائية العاجلة.

وقالت إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «الصورة» المذاع على قناة «النهار»، اليوم الاثنين، إنها كانت تترقب صدور تقرير الطب الشرعي، رغبةً في إظهار حق يوسف أمام الجميع، خاصة بعد ما تعرض له نجلها من تشكيك، مشيرة إلى أن التقرير «برد قلبها» بعد موافقتهم على تشريح الجثمان لإظهار الحقيقة كاملة وإثبات براءة ابنها أمام الرأي العام.

وأضافت: «أقول ليوسف حبيبي، أنا آسفة جدًا عما حدث لك، لكن النيابة والقضاء سيحققان العدالة لك إن شاء الله، ونحتسبك شهيدًا عند الله، وبإذن الله ستأخذ حقك في الدنيا والآخرة».

وأكدت أن بيان النيابة العامة أوضح أن جميع المتورطين في الحادث، من أصغرهم إلى أكبرهم، سيواجهون المحاكمة الجنائية، وهو ما اعتبرته خطوة كبيرة ومهمة بالنسبة لها، موضحة أن يوسف توفي غريقًا ولا رد لقضاء الله، لكنها شددت على أنه لو أدى كل شخص دوره ومسؤولياته كما يجب، ربما كان من الممكن تجنب ما حدث.

وكانت النيابة العامة، أحالت المتهمين في واقعة وفاة الطفل السباح يوسف إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، المقرر انعقادها يوم 25 ديسمبر الجاري، بعد ثبوت تسببهم بالإهمال الجسيم في وفاته، فيما أكدت تقارير الطب الشرعي والمعمل الباثولوجي أن الوفاة نتجت عن الغرق عقب فقدانه الوعي وسقوطه في قاع المسبح، مع خلو جسده من أي علل مرضية أو مواد منشطة أو مخدرة.