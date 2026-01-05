أيمن منصور يكشف كواليس تسجيله أسرع هدف في تاريخ أمم إفريقيا

أكد أيمن منصور، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن يمتلك حاليًا قدرًا كبيرًا من الحكمة والثبات، مشددًا على ضرورة منحه الثقة الكاملة خلال المرحلة المقبلة، في ظل النتائج الإيجابية التي حققها مع الفراعنة.

وقال أيمن منصور، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويُذاع على قناة «cbc» : "شاركت مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا 1994، وحسام حسن وقتها لم يشارك في البطولة، وكنت أتمنى وجوده، لأننا لعبنا سويا في المنتخب حوالي 5 سنوات، وكان هناك تفاهما كبيرا بيننا".

وأضاف: "في مباراة الجابون لعبت في خط الهجوم وحيدا، وسجلت أسرع هدف في تاريخ البطولة والعرضية كانت من ياسر ريان، وسجلت الهدف بعد 18 ثانية، والهدف تم تسجيله في موسوعة جينيس للأرقام القياسية".

وتابع منصور: "حتى يومنا هذا أراقب كل بطولات أمم إفريقيا من بدايتها، لكي أتابع هل سيأتي هدفا مبكرا يكسر رقمي أم لا".

وتحدث نجم الزمالك السابق عن شخصية حسام حسن الحالية، قائلًا: "حسام حسن حاليا عنده ثبات وحكمة ورؤية، ولم يعد حسام المندفع كما كان، لقد تغير كثيرا، ويجب أن ندعمه ونسانده، خاصة إنه حقق نتائج جيدة".

وأشاد منصور بلاعبي منتخب مصر، مؤكدًا: "جميع اللاعبين كانوا رجالا في مباراة جنوب إفريقيا، خصوصًا إننا لعبنا بنقص عددي، وأمام أنجولا حسام حسن كان جريئا ولعب بـ11 لاعبا مختلفا".

واختتم تصريحاته قائلًا: "لابد أن يحصل حسام حسن كل الثقة في الفترة المقبل، وما الذي يمكن أن نتمناه أكثر من تصدر المجموعة والتأهل للدور الثاني".