متظاهرون بجنوب إفريقيا ينددون بالتدخل الأمريكي في فنزويلا ويطالبون بإطلاق سراح مادورو

تجمع عشرات الأشخاص خارج السفارة الأمريكية في بريتوريا عاصمة جنوب إفريقيا، اليوم الخميس؛ للاحتجاج على التدخل الأمريكي في فنزويلا واعتقال الرئيس السابق نيكولاس مادورو.

وقاد الاحتجاجات أعضاء من الحزب الشيوعي في جنوب إفريقيا، الحليف لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي، الذي ندد بإجراءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ودعا إلى الإفراج الفوري عن مادورو.

وتجمع المتظاهرون خارج السفارة الأمريكية في بريتوريا، رافعين لافتات تُدين إدارة ترامب وما قالوا إنها "نوايا أمريكية للاستيلاء على احتياطيات النفط في فنزويلا".

وحملت بعض اللافتات شعارات مثل: "ارفعوا أيديكم عن فنزويلا"، و"أفرجوا عن الرئيس مادورو الآن"، و"ضعوا حدا للإمبريالية الأمريكية".

وقال الأمين العام للحزب الشيوعي سولي مابيلا، مخاطبا المتظاهرين: "إنهم يريدون وضع هذا المورد (احتياطيات النفط) تحت سيطرتهم المباشرة، ودونالد ترامب لم يُخف ذلك عن العالم، بل أعلن عنه بنفسه".

وانضم إلى الاحتجاجات أيضا بعض المتظاهرين المؤيدين للقضية الفلسطينية، للتعبير عن تضامنهم ولإدانة تصرفات الولايات المتحدة في فنزويلا.

تأتي الاحتجاجات في أعقاب إدانة حكومة جنوب إفريقيا لاعتقال مادورو ومطالبتها الأمم المتحدة بالتدخل.