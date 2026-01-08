الذهب يرتفع 60 جنيها خلال تعاملات الأسبوع وعيار 21 يسجل 5940 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب فى أسواق الصاغة المحلية خلال تعاملات الأسبوع الجاري ليصل سعر الجرام عيار 21 _ الأكثر مبيعاً فى مصر _ إلى 5940 مقابل 5880 فى نهاية تعاملات يوم السبت، بارتفاع وصلت قيمته إلى 60 جنيها.

ووفقاً لآخر تحديث للأسعار، زاد سعر الجرام عيار 18 ليسجل 5091 جنيهاً، وارتفع سعر الجرام 24 ليسجل 6788 جنيها، كما صعد سعر الجنيه الذهب بقيمة 480 جنيها ليصل إلى 47520 جنيها بدون احتساب ضريبة الدمغة والقيمة المضافة.

في الأسواق العالمية، انخفضت أسعار الذهب، في وقت ينظر فيه المتعاملون إلى ما وراء تصاعد التوترات الجيوسياسية، مع ترقّب صدور بيانات اقتصادية أمريكية هذا الأسبوع.

وتداول المعدن النفيس قرب 4470 دولاراً للأونصة، بعد أن ارتفع بأكثر من 4% خلال الجلسات الثلاث السابقة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن فنزويلا ستسلم ما يصل إلى 50 مليون برميل من النفط إلى الولايات المتحدة، بينما رفض البيت الأبيض استبعاد استخدام القوة العسكرية للسيطرة على جرينلاند.

وفي الوقت نفسه، فرضت الصين قيوداً على الصادرات إلى اليابان لأي سلع يمكن أن يكون لها استخدام عسكري، ما فاقم نزاعاً بين أكبر اقتصادين في آسيا.

رغم أن المشهد الجيوسياسي لا يزال هشاً، فإن المتعاملين يحوّلون أنظارهم إلى جدول مزدحم من البيانات الاقتصادية الأمريكية، من بينها تقرير الوظائف لشهر ديسمبر المقرر صدوره يوم الجمعة. وجاء مؤشر لنشاط التصنيع أضعف من المتوقع يوم الثلاثاء، ما عزز الآمال في أن يُقدم الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة مجدداً.

عززت تصريحات ستيفن ميران عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي من هذه التوقعات، إذ قال إن البنك المركزي الأمريكي سيحتاج إلى خفض أسعار الفائدة بأكثر من نقطة مئوية واحدة في عام 2026، معتبراً أن السياسة النقدية تُقيّد الاقتصاد.

وكانت ثلاث عمليات خفض متتالية للفائدة خلال العام الماضي بمثابة عامل داعم للمعادن النفيسة، التي لا تدرّ عائداً.

سجل الذهب أفضل أداء سنوي له منذ عام 1979، بعدما بلغ سلسلة من المستويات القياسية طوال العام الماضي، مدعوماً بمشتريات البنوك المركزية وتدفقات إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب.