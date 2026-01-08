إتاحة حجز تذاكر الدرجة الثالثة «تهوية ديناميكية» إلكترونيا عبر موقع وتطبيق هيئة السكك الحديدية

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه اعتبارا من اليوم الخميس تم إتاحة حجز تذاكر الدرجة الثالثة (تهوية ديناميكية) إلكترونيا، وذلك عبر الموقع الرسمي للهيئة على شبكة الإنترنت وكذلك من خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، في إطار خطة للتيسير على الركاب وتطوير منظومة حجز التذاكر.

وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم، إن هذا الإجراء يأتي في ضوء حرص الهيئة على التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية، بما يسهم في تخفيف التكدسات أمام شبابيك التذاكر، وتوفير وسائل حجز متعددة تواكب خطة التحول الرقمي، وتلبية احتياجات الركاب من مختلف الفئات، بما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمة ويختصر الوقت والجهد.

وأكدت الهيئة استمرارها في تطوير خدماتها وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للركاب، بما يحقق أعلى معدلات الأمان والراحة، مشددة على أهمية التزام الركاب بقواعد الحجز والسفر المنظمة، ضمن رؤية شاملة للارتقاء بمنظومة النقل بالسكك الحديدية في مصر.