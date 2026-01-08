ترامب: يمكن لأمريكا الإشراف على فنزويلا لسنوات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة يمكن أن تشرف على فنزويلا وتسيطر على إيراداتها النفطية لسنوات.

وقال ترامب، خلال مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن "الوقت وحده سيحدد" المدة التي ستبقي فيها الولايات المتحدة على إشرافها على فنزويلا.

وعندما سألته الصحيفة عما إذا كان الأمر سيستغرق ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة أو أكثر، رد ترامب "سأقول أطول من ذلك بكثير".

وبحسب "نيويورك تايمز"، بدا ترامب وكأنه تراجع عن تهديد بالقيام بعمل عسكري ضد كولومبيا المجاورة لفنزويلا، داعيا زعيم كولومبيا اليساري، الذي وصفه من قبل بأنه "رجل مريض"، لزيارة واشنطن.

وقال ترامب عن فنزويلا: "سنعيد بناءها بطريقة مربحة للغاية".

ونفذت الولايات المتحدة عملية خلال الليل لاعتقال نيكولاس مادورو في الثالث من يناير.

وأضاف: "سنستخدم النفط، وسنأخذ النفط. سنخفض أسعار النفط، وسنقدم الأموال لفنزويلا التي هي في أمس الحاجة إليها".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة "تتفاهم بشكل جيد للغاية" مع حكومة فنزويلا بقيادة ديلسي رودريجيز القائمة بأعمال الرئيس. وظلت رودريجيز موالية لفترة طويلة لمادورو وشغلت منصب نائبة الرئيس.

وذكرت نيويورك تايمز، أن ترامب رفض الإجابة عن أسئلة حول سبب قراره عدم منح السلطة في فنزويلا للمعارضة، التي اعتبرتها واشنطن من قبل الطرف الشرعي الذي حقق النصر في انتخابات عام 2024.

وكشف ترامب، يوم الثلاثاء، عن خطة لتكرير وبيع ما يصل إلى 50 مليون برميل من النفط، وهي كمية تراكمت في فنزويلا بسبب الحصار الأمريكي.

وقال ترامب، في إشارة إلى الحكومة الفنزويلية "يقدمون لنا كل ما نراه ضروريا".

وأحجم عن التعليق عند سؤاله عما إذا كان قد تحدث شخصيا مع رودريجيز.

وقال: "لكن ماركو (روبيو) يتحدث معها باستمرار... أؤكد لكم أننا على تواصل دائم معها ومع الإدارة" في إشارة لوزير الخارجية الأمريكي.