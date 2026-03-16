جدّدت وزارة الخارجية الروسية دعوتها الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران إلى وقف الهجمات المتبادلة، والعمل على إيجاد حل للأزمة في المنطقة عبر السبل الدبلوماسية.

وأشار بيان صادر عن الخارجية الروسية، الاثنين، إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل شنّتا "هجمات عدوانية" على إيران دون مبرر، ما أدى إلى إشعال دوامة عنف غير مسبوقة في المنطقة.

وأضاف البيان أن هذه الهجمات أسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص وتدمير البنية التحتية المدنية في إيران، إلى جانب تأثر دول الجوار بهجمات إيرانية متبادلة.

وذكر البيان أن حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، الحيوي للاقتصاد العالمي، أصبحت شبه مشلولة، في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.

وأشار إلى أن منطقة الخليج تشهد حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، مؤكداً أن نتائج هذه المواجهات التي أطلقتها واشنطن وتل أبيب تنعكس على الاقتصاد العالمي بأسره.

وأكدت الخارجية الروسية ضرورة إنهاء الصراع فوراً والعودة إلى الحلول السياسية والدبلوماسية، مشددة على أن موسكو مستعدة لدعم أي جهود من شأنها التوصل إلى تسوية طويلة الأمد لهذه الأزمة.

ومنذ 28 فبراير، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات ضد إيران، أسفرت عن سقوط مئات القتلى، بينهم المرشد الإيراني علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران، وفق ما تعلنه، مواقع ومصالح أمريكية في عدد من الدول العربية، إلا أن بعض هذه الهجمات أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول التي تعرضت للاستهداف.



