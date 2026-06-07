 مجهولون يطلقون النار على محل لبيع الوجبات السريعة في كولونيا بألمانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مجهولون يطلقون النار على محل لبيع الوجبات السريعة في كولونيا بألمانيا

كولونيا - (د ب أ)
نشر في: الأحد 7 يونيو 2026 - 1:36 م | آخر تحديث: الأحد 7 يونيو 2026 - 1:36 م

أطلق مجهولون في مدينة كولونيا غربي ألمانيا عدة طلقات نارية على محل لبيع الوجبات السريعة ليلة السبت/الأحد الماضية.

وأكد متحدث باسم الشرطة أنه نتيجة لذلك جرت عملية أمنية كبيرة في حوالي الساعة الواحدة والنصف من صباح اليوم في حي هوهنبرج، شاركت فيها مروحية شرطة. ووفقاً للشرطة لم يُصب أحد بأذى.

وأضافت الشرطة أنه تم أيضاً توقيف عدة أشخاص خلال الليل، دون توضيح ما إذا كانت هذه التوقيفات مرتبطة بإطلاق النار الليلة الماضية، حيث رفض المتحدث التعليق على ذلك.

وكانت محطة إذاعة غرب ألمانيا "دبليو دي آر" أوردت تقريرا عن هذه الحادثة.

 


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