تأجيل الحكم في قضية هشام جوجل المتهم بابتزاز خطيبته السابقة بالفيوم إلى أول أبريل

قررت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار ياسر محرم، تأجيل النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية هشام جوجل»، والمتهم فيها شاب بتهديد وابتزاز خطيبته السابقة والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جلسة الأول من أبريل المقبل، وذلك لحين ورود التقرير الطبي النهائي من مستشفى الأمراض النفسية المختص.

ونظرت المحكمة، اليوم الخميس، ثالث جلسات محاكمة المتهم «هشام. م. ك»، حيث كانت قد قررت في الجلسة السابقة إحالته إلى مستشفى الأمراض النفسية للملاحظة، لبيان مدى تمتعه بسلامة قواه العقلية وقت ارتكاب الواقعة.

وتعود أحداث القضية إلى منتصف يناير من العام الماضي، عندما ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم القبض على المتهم، على خلفية بلاغ تقدمت به المجني عليها، أفادت فيه بتعرضها للتهديد والابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتشهير بها من خلال نشر محتوى مسيء، وذلك عقب فسخ خطوبتهما من جانبها، في محاولة منه للضغط عليها وإجبارها على العودة إليه، وفقًا لما ورد في التحقيقات.